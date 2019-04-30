Сергей Лисин, адвокат российской биатлонистки Маргариты Васильевой, заявил, что IBU не прислал ей уведомления о пропуске второго допинг-теста. Ранее сообщалось, что спортсменке грозит дисквалификация на срок до двух лет за пропуск трех внесоревновательных допинг-тестов.

"19 апреля нами была получена позиция IBU по вопросу, косвенно подтверждающая факт семимесячной задержки со стороны международной федерации в отправке Маргарите Васильевой уведомления о записи ей второго "флажка". Косвенно – потому что даты отправки уведомлений о записи первого и третьего "флажков" в позиции указаны, а второго – нет.

Копии всех писем от IBU, посылаемых спортсменке, дублируются на ящик СБР. 7 марта Васильева отправила в союз запрос на предоставление ей всех копий, чтобы проверить факт отсутствия уведомления о записи второго "флажка", однако ее письмо осталось без ответа.

По нашей версии произошло следующее: IBU записал этот "флажок" Васильевой 17 августа 2018 года, но никого об этом не оповестил. В систему АДАМС "флажок" был внесен 16 октября, однако в интерфейсе спортсмена данные о количестве "флажков" не показываются.

Факт того, что "флажки" и их количество не отображаются в интерфейсе спортсмена системы АДАМС, не подлежит сомнению и обсуждению. Тему можно закрывать до появления следующей версии системы, которая была только лишь продемонстрирована на антидопинговом саммите в Лозанне этой весной.

Таким образом, Васильева не имела четкой информации о количестве записанных ей "флажков" и считала, что у нее имеется лишь один, самый первый, от 4 июня, уведомление о записи которого она получила 22 августа.

К сожалению, на ранней стадии дела Васильева была так или иначе введена в заблуждение персоналом СБР, который запутал ее в вопросе дат получения "флажков" и содержимого писем от IBU. Запутали не только Васильеву – врач команды Алексей Лагуточкин заявил прессе, что первый "флажок" Васильевой датирован 23 апреля 2018 года. На самом же деле 23 апреля – дата получения спортсменкой логина и пароля в систему АДАМС. Никакой "флажок" 23 апреля возникнуть не мог, у Маргариты было время до 1 мая на заполнение данных о втором квартале, и лишь после этого ее могли начать проверять.

Находясь под огромным давлением и окончательно запутавшись в обстоятельствах дела, Васильева сделала пост в инстаграме (сейчас он удален), где рассказала об обстоятельствах получения "флажков", опять же, указав неверные даты. Все ее утверждения о том, что она не получала уведомления о записи второго "флажка", отметались персоналом СБР.

На момент предъявления обвинений в нарушении антидопинговых правил уведомление о записи второго "флажка" так и не было отправлено. IBU сделал это только 20 марта 2019 года, после того как мы 11 марта выслали запрос на пересмотр, обратив внимание на данное обстоятельство.

Получив это уведомление, Васильева сразу же, 20 марта, запросила у IBU информацию – отправлялся ли этот документ ей ранее, и если да, то когда. Ответа не поступило до сих пор.

Уже позже я сам как представитель спортсменки отправил в ВАДА запрос на предмет получения ими письма от IBU о записи Васильевой второго "флажка". Ответа тоже пока не поступило.

Семимесячная задержка в отправке уведомления о записи "флажка" – факт, не имеющий прецедентов в антидопинговых разбирательствах. Сейчас мной готовится позиция спортсменки по делу, которая должна быть отправлена в IBU до 3 мая", – приводит matchtv.ru заявление Лисина.