"Испытал трудности на последней стойке". Малышко - о стрельбе во время сингл-микста на чемпионате Европы

Российский биатлонист Дмитрий Малышко заявил, что испытывал трудности во время последней стрельбы в сингл-миксте на чемпионате Европы. 31-летний спортсмен завоевал золото вместе с Евгенией Павловой.

- Я не удивился промаху норвежца на последнем рубеже, - приводит слова Малышко официальный сайт СБР. - Он всегда самый нервный. К тому же с таким сильным ветром, как тут стрельба всегда превращается в лотерею. Так произошло в этот раз. Я тоже испытал трудности на последней стойке. Гонка очень скоротечна. Паузы очень маленькие. Только перезарядишь патроны, как надо снова надевать лыжи и выходить на старт. Твой напарник бежит этап буквально за семь минут.

Все о биатлоне - здесь