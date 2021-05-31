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Иск СБР к Драчеву передан в Мосгорсуд

13:18
Владимир Драчев. Фото Сергей Вдовин.
Владимир Драчев. Фото Сергей Вдовин.
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Арбитражный суд Москвы отправил иск Союза биатлонистов России (СБР) к своему бывшему президенту Владимиру Драчеву в Мосгорсуд, сообщает РИА Новости.

«Передать дело... по компетенции в Московский городской суд для направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом», — говорится в судебном акте. В нем уточняется, что такое решение принято по ходатайству ответчика.

В иске, поступившем в арбитражный суд в феврале, было заявлено требование «об обязании предоставить документы». Как пояснил глава СБР Виктор Майгуров, иск к Драчеву связан с тем, что он не передал новому руководству документы, которые относятся к бухгалтерии, договорам и личным делам. Майгуров уточнил, что на обычную просьбу передать эти документы СБР ответа не получил.

Драчев в июле 2020 года сложил с себя полномочия президента СБР, на этой должности он находился с 2018 года. Новым главой союза стал Майгуров.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210531/drachev-1734885606.html

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