Иск СБР к Драчеву передан в Мосгорсуд

Арбитражный суд Москвы отправил иск Союза биатлонистов России (СБР) к своему бывшему президенту Владимиру Драчеву в Мосгорсуд, сообщает РИА Новости.

«Передать дело... по компетенции в Московский городской суд для направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом», — говорится в судебном акте. В нем уточняется, что такое решение принято по ходатайству ответчика.

В иске, поступившем в арбитражный суд в феврале, было заявлено требование «об обязании предоставить документы». Как пояснил глава СБР Виктор Майгуров, иск к Драчеву связан с тем, что он не передал новому руководству документы, которые относятся к бухгалтерии, договорам и личным делам. Майгуров уточнил, что на обычную просьбу передать эти документы СБР ответа не получил.

Драчев в июле 2020 года сложил с себя полномочия президента СБР, на этой должности он находился с 2018 года. Новым главой союза стал Майгуров.