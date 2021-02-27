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Иродов и Домичек побегут в индивидуальной гонке на ЮЧМ по биатлону

09:35
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Официальный сайт IBU 27 февраля опубликовал список участников и стартовые номера на мужскую индивидуальную гонку на Юношеском чемпионате мира в Обертиллиахе (Австрия).

Первым из россиян на дистанцию оправится Олег Домичек, у которого 33-й стартовый номер. 51-м стартует Денис Иродов, 76-м — Роман Бойчевский и 109-м — Егор Мошкин.

Мужская индивидуальная гонка пройдет в субботу 27 февраля. Начало — в 15.30 (мск). Спортсмены преодолеют 12.5 км с четырьмя огневыми рубежами.

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