Иродов и Домичек побегут в индивидуальной гонке на ЮЧМ по биатлону

Официальный сайт IBU 27 февраля опубликовал список участников и стартовые номера на мужскую индивидуальную гонку на Юношеском чемпионате мира в Обертиллиахе (Австрия).

Первым из россиян на дистанцию оправится Олег Домичек, у которого 33-й стартовый номер. 51-м стартует Денис Иродов, 76-м — Роман Бойчевский и 109-м — Егор Мошкин.

Мужская индивидуальная гонка пройдет в субботу 27 февраля. Начало — в 15.30 (мск). Спортсмены преодолеют 12.5 км с четырьмя огневыми рубежами.