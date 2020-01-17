Ирина Старых: «В начале гонки тренер сказал не отпускать Тандревольд»

Россиянка Ирина Старых поделилась впечатлениями после выступления на этапе Кубка мира в Рупольдинге в эстафете. Она вышла на второй этап гонки в составе сборной России.

— В начале гонки тренер сказал не отпускать Тандревольд. Можно сказать, это была главная задача, — заявила Старых в эфире «Матч ТВ». — Старалась на подъемах не отставать. Лыжи катили идеально просто. Но гонка была очень тяжелая. Еще на первом круге устала так, будто бегу последний. Нужно было терпеть и дорабатывать. Но один промах в такой гонке — это уже много.