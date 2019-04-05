Ирина Старых: "Недовольна прошедшим сезоном"

Российская биатлонистка Ирина Старых призналась, что недовольна минувшим сезоном. 31-летняя спортсменка добавила, что на ее результаты повлияла травма спины.

- Я сезоном, вообще, недовольна, - приводит слова Старых "Тюменская Арена". - Было хорошее начало, затем – небольшой спад. Пропустив этапа в США и Канаде, я набралась сил и была готова к чемпионату Европы. Но из-за болезни спины пришлось его пропустить. А затем и чемпионат мира скомканным получился. И вся концовка сезона оказалась не такой, как хотелось бы. Потому что травма не давала себя проявить.

Норицын говорит, что мне нужно пропускать некоторые гонки? Полностью согласна. Были этапы, где я сама просила некоторые гонки не бежать, потому что чувствовала, что нужна пауза. Мне говорили, что я нужна, и я выходила на старт. Результат в итоге был плачевный.

Проблемы со спиной? Они возникают не в первый раз. Были моменты, когда даже во время гонок прихватывало. В этом сезоне травма затянулась надолго. Видимо, сейчас нужно будет основательно подойти к лечению и восстановлению.

Напомним, в минувшем сезоне Старых заняла 29-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 307 очков.

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