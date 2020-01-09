Ирина Старых: «Если на 900 м проигрывать 20 секунд, бежать уже нет смысла»

Российская биатлонистка Ирина Старых посетовала на спад формы в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Россиянка заняла 69-е место с четырьмя промахами.

— Лыжи работали хорошо. Не могу ничего плохого сказать про лыжи, у меня больше претензий к своему состоянию, — сказала Старых в эфире «Матч ТВ». — Если на 900 метров проигрывать 20 секунд, бежать уже нет смысла. Очень тяжело, не работают мышцы вообще. Не могу объяснить, с чем это связано.

Думаю, сказалась пауза. Был длинный перерыв, но не думаю, чтобы так сильно упала форма.