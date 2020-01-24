Ирина Старых: «Было тяжело бежать, может, не отошла от Рупольдинга и Оберхофа»

Российская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке. Старых не промазала ни разу и заняла восьмое место.

— Хочу передать привет детям, родным, близким, мамочке, отдельное спасибо моему тренеру Максиму Владимировичу Кугаевскому, — сказала Старых в эфире «Матч ТВ». — Было тяжело бежать по трассе. Может, горы сказываются. Может, не отошла от Рупольдинга и Оберхофа. Я настраивалась на ноль, последний выстрел очень тяжело дался, я вспоминала, как в прошлом году здесь же последним 20-м выстрелом промазала, и это лишило меня как минимум цветов.