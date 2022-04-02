Казакевич: «После Олимпиады я подкрепилась энергией дома, и стало проще выступать, до этого боялась рисковать»

Казакевич заявила, что до Олимпиады-2022 боялась рисковать и вылететь из команды

Призер Олимпийских игр в Пекине Ирина Казакевич рассказала о своих целях в эстафете на чемпионате России в составе Свердловской области.

«На старте у меня было большое отставание, но я понимала, что придется отыгрывать в любом случае. В целом я справилась. Можно было и чище отстрелять стоя, но я сильно рисковала, потому что отставание было велико. Все-таки сильнейшие спортсменки, как Кристина Резцова и Виктория Сливко бежали четвертый этап. Там и была более яркая борьба. После Олимпиады я подкрепилась энергией дома, и стало проще выступать. До этого надо мной висел груз, и я боялась рисковать», — приводит слова Казакевич Metaratings.ru.

Также биатлонистка заявила, что намерена готовиться к следующему сезону с личным тренером Михаилом Шашиловым.

«В любом случае, я рассматриваю вариант подготовки в следующем сезоне со своим личным тренером Михаилом Шашиловым вне зависимости от того, дадут ли ему группу в сборной. Завтра мой последний старт в Тюмени, и я хочу подарить зрителям яркие эмоции. Мне очень приятно получать здесь и в Уфе такую сильную поддержку от болельщиков», — добавила Казакевич.

Женскую эстафету на Кубке Союза биатлонистов России, который проходит в Тюмени, выиграла первая команда Ханты-Мансийского автономного округа. Второе место заняла команда Свердловской области, а третье сборная Сибирского и Дальневосточного округов.