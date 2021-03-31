Ирина Казакевич отметила, что она уже привыкла к критике

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала, как она реагирует на критику. Во время заключительного этапа Кубка мира у нее сломалась винтовка. Она заняла предпоследнее, 100-е место в спринте.

«Все вокруг говорили, насколько плохо и ужасно занимать предпоследнее место, — цитирует Казакевич ТАСС 31 марта. — Было много комментариев со стороны СМИ, критики. Это поддавливало. Но жизнь продолжается, никто не умер, значит все хорошо.

Я сама не читаю весь этот негатив. Если мне и пишут болельщики, то только слова поддержки. Но родные и близкие на просторах интернета находят все это, поэтому они расстраиваются больше. Мы спортсмены и уже привыкли к критике, мы живем с этим, а обычным людям сложно, они начинают переживать».

Казакевич заняла 37-е место в общем зачете Кубка мира.