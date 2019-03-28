Ирина Казакевич: "Два промаха стоили мне призовой позиции в спринте"

Российская биатлонистка Ирина Казакевич призналась, что могла бы побороться за победу в спринте на чемпионате России в Тюмени, если бы не допустила два промаха на стойке. 21-летняя спортсменка стала 4-й.

- Тяжелая гонка, ветер гулял на рубеже, - приводит слова Казакевич "Тюменская Арена". - С "лежкой" справилась, а вот два промаха на "стойке" - это мои ошибки. Они мне стоили призовой позиции.

Сезон выдался тяжелым, плотным. В Тюмени бежим на остаточных силах. Наша сервис-бригада справилась отлично, спасибо ей!

Довольна ли я сезоном? Да. Сезон было неплохим. Я бегала и по женщинам, и на ряде юниорских стартов. Концовку сезона провела сильнее. В начале не всегда получилась стрельба, но потом добавила и в этом компоненте.

Напомним, победу в спринте одержала Екатерина Глазырина, серебро досталось Ларисе Куклиной, бронза - Светлане Мироновой.

Все о биатлоне - здесь