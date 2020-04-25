Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о намерении Николая Круглова баллотироваться на пост президента СБР. На данный момент должность занимает Владимир Драчев. Ранее СБР созвал внеочередную выборную конференцию, на которой будет решаться вопрос смены главы организации.

«Николай Круглов будет баллотироваться на пост президента СБР!!! Интересно», — написал Губерниев в Telegram.

Круглов — серебряный призер Олимпиады-2006 в эстафете и четырехкратный чемпион мира. Сейчас он руководит агентством спортивного маркетинга.