Иностранные тренеры сборной будут получать зарплаты на уровне местных специалистов
04:56
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский рассказал, что иностранные старшие тренеры мужской и женской сборных России Роберт Кабуков и Владимир Королькевич будут зарабатывать как их предшественники — Сергей Белозеров и Виталий Норицын. Их кандидатуры были утверждены правлением СБР 20 апреля.
— Если говорить про Кабукова и Королькевича, то речь не идет о каких-то заоблачных зарплатах, — цитируют «Известия» Польховского. — Это будут такие же оклады, как и у их предшественников. С ОКР я уже обсуждал их кандидатуры, никаких нареканий не возникло.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1003732/timur-ganeev/rabochie-ustupki-korolkevich-i-kabukov-soglasny-na-rossiiskie-oklady