Иностранные тренеры сборной будут получать зарплаты на уровне местных специалистов

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский рассказал, что иностранные старшие тренеры мужской и женской сборных России Роберт Кабуков и Владимир Королькевич будут зарабатывать как их предшественники — Сергей Белозеров и Виталий Норицын. Их кандидатуры были утверждены правлением СБР 20 апреля.

— Если говорить про Кабукова и Королькевича, то речь не идет о каких-то заоблачных зарплатах, — цитируют «Известия» Польховского. — Это будут такие же оклады, как и у их предшественников. С ОКР я уже обсуждал их кандидатуры, никаких нареканий не возникло.