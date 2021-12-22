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Индивидуальные гонки на «Ижевской винтовке» перенесены из-за мороза

16:24

Индивидуальные гонки на «Ижевской винтовке» предварительно перенесены на 25 декабря из-за погодных условий, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

«В Ижевске решением жюри соревнований, в связи с низкой температурой, гонки предварительно перенесены на 25 декабря», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegrm.

Планировалось, что индивидуальные гонки пройдут 23 и 24 декабря.

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Иван Шитик все материалы автора

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