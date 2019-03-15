"Им никто не запрещает мечтать". Йоханнес Бе - о намерении шведов выиграть мужскую эстафету на ЧМ

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе иронично прокомментировал высказывание шведа Себастьяна Самуэльссона о том, что его команда хочет выиграть мужскую эстафету на домашнем чемпионате мира в Эстерсунде.

- Им никто не запрещает мечтать, - приводит слова Бе TV2. - В прошлом году они достигли своей цели. Будет чересчур, если шведы выиграют эстафету на двух крупных турнирах подряд.

Напомним, мужская сборная Швеции выиграла эстафету на Олимпиаде-2018. Норвежцы тогда стали вторыми.

В Эстерсунде в составе шведской команды эстафету побегут Фредрик Линдстрем, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Самуэльссон. Норвегию представят Ларс Биркеланн, Ветле Кристиансен, Тарьей Бе и Йоханнес Бе.

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