Илья Авсеенко: «Не мог представить, что с промахом окажусь на пьедестале»

Бронзовый призер спринта на Кубке сильнейших в Раубичах Илья Авсеенко поделился впечатлениями от гонки.

«Я не думал, что смогу сегодня заехать на подиум с промахом, но когда стоял на старте, видел, что соперники много ошибаются на лежке. У меня пристрелка была сложная, лежа долго не мог нормально пристреляться и только последние две обоймы хорошо отстрелял. Думал, что с нулями буду близко к лидерам, но не мог представить, что с промахом окажусь на пьедестале.

Это мой первый подиум в этом сезоне, до этого лучшим результатом было шестое место в Ханты-Мансийске. Это главный старт для нас, мы к нему готовились, тем более домашний старт. Все хотели показать максимальный результат. Мы хорошо знаем трассу, все ее нюансы и специфику, но это не говорит, что нам было легко. Нам было также тяжело, как и всем», — цитирует «РБ Спорт» Авсеенко.

Белорус Авсеенко уступил минуту победителю Антону Смольскому.