Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram опубликовал фотографию со Светланой Мироновой и иронично подвел итог выступления мужчин-биатлонистов на этапе Кубка мира в Анси.

— А вот Светлана Миронова , которая скоро опять сделает ноль и всех победит , считает , что лыжи едут хорошо! — написал Губерниев. — Тогда что же происходит с нашими мужчинами? Или лыжи не едут или я...Но к физической форме мужчин тоже вопросы определенные есть! И мы задаем их тренерам!

Ранее российские биатлонисты не попали в топ-10 по итогам гонки преследования.