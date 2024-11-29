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Нугманов: «Переход Исхакова в Словакию — не потеря для России»

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Президент Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов прокомментировал переход бывшего биатлониста своей команды Артура Исхакова в сборную Словакии.

«Он попадал в призеры всероссийских соревнований. Это хороший спортсмен, но не Леонид Кульгускин. Мы в Татарстане возлагали на него определенные надежды, потому что он выходец из республики и этнический татарин. В нашей команде он пришелся ко двору и со всеми спортсменами общался хорошо. Когда он перешел в Словакию, позвонил и извинился за принятое решение. Последние шесть месяцев мы с ним и с братом уже не переписывались. Не скажу, что это большая потеря для российского биатлона. У нас таких спортсменов много», — сказал Нугманов «РБ Спорт».

В дебютной гонке за сборную Словакии Исхаков занял 42-е место в спринте на этапе Кубка IBU в шведском Идре, допустив один промах и уступив 2,37 минуты победителю Сверре Аспенесу из Норвегии.

Источник: «РБ Спорт»
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