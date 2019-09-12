Игорь Малиновский: «Тренеры загружают меня недостаточно»

Самый титулованный юниор в биатлоне Игорь Малиновский в интервью «Известиям» признался, что тренеры его недостаточно нагружают.

— В прошлом году вы признались, что сезон получился провальным. Многое изменили в своей подготовке в нынешнем межсезонье?

— Да, сейчас Сергей Белозеров делает акцент на индивидуальные особенности организма каждого спортсмена. Так что подготовка на предстоящий сезон существенно изменилась.

На мой взгляд, прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки. Сейчас загружают больше, но все равно, кажется, недостаточно. Но наставникам виднее, посмотрим.

— Большую часть времени вы готовились под руководством теперь главного тренера российской сборной Анатолия Хованцева. Вам подходит его методика?

— Подготовка необычная. Он предложил изменить мою нагрузку. Не могу сказать, что стало легче или тяжелее. Если обследование перед тренировкой покажет, что физическое состояние спортсмена не на должном уровне, к рабочему процессу не допустят.