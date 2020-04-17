Российский биатлонист Игорь Малиновский в интервью «СЭ» рассказал, как он оценивает работу Владимира Драчева на пост главы СБР.

— Как вам президент СБР Владимир Драчев? Нормальный мужик?

— Хороший вопрос. Как человек — да, как президент СБР — наверное, не очень. Я застал других президентов, и в некоторых вопросах тогда было получше. Сейчас порой экипировка приходила не вовремя или не в том количестве, с некоторыми сборами возникали проблемы с оплатой и они шли за счет регионов. Такого раньше никогда не было. Всякое, конечно, бывает, но я считаю, что у спортсменов не должна об этом голова болеть.

— То есть когда ребята рассказывали, что на сборах брали такси из аэропорта за свой счет — это не единичный случай?

— Такое бывало, да. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Игоря Малиновского — здесь.