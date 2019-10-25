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IBU вычел очки у женской сборной России в Кубке мира после аннулирования результатов Васильевой

11:54
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Международный союз биатлонистов (IBU) изменил таблицу национальных сборных за прошлый сезон после аннулирования российской биатлонистки Маргариты Васильевой, информирует официальный сайт организации. Аннулированы ее выступления, начиная с 4 февраля 2019 года. Это сократило квоту женской сборной России на Кубок мира-2019/20.

Из-за аннулирования результатов Васильевой Россия потеряла четвертое место в Кубке наций, что лишает ее максимальной квоты на сезон. Это означает, что сборная сможет выставлять на гонки не по шесть, а по пять биатлонисток. После вычета результатов Васильевой у России стало 6408 очков вместо 6831.

В связи с перестановками в таблице в пятерку сильнейших команд попала сборная Швеции, ранее занимавшая шестое место. На четвертое место поднялись итальянки. Первые три места занимают сборные Норвегии, Германии и Франции.

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