IBU вычел очки у женской сборной России в Кубке мира после аннулирования результатов Васильевой
Международный союз биатлонистов (IBU) изменил таблицу национальных сборных за прошлый сезон после аннулирования российской биатлонистки Маргариты Васильевой, информирует официальный сайт организации. Аннулированы ее выступления, начиная с 4 февраля 2019 года. Это сократило квоту женской сборной России на Кубок мира-2019/20.
Из-за аннулирования результатов Васильевой Россия потеряла четвертое место в Кубке наций, что лишает ее максимальной квоты на сезон. Это означает, что сборная сможет выставлять на гонки не по шесть, а по пять биатлонисток. После вычета результатов Васильевой у России стало 6408 очков вместо 6831.
В связи с перестановками в таблице в пятерку сильнейших команд попала сборная Швеции, ранее занимавшая шестое место. На четвертое место поднялись итальянки. Первые три места занимают сборные Норвегии, Германии и Франции.