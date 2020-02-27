IBU вернул Норвегии бронзу ЧЕ в смешанной эстафете, Белоруссия вновь четвертая

Белорусская федерация биатлона сообщила, что апелляционное жюри IBU удовлетворило апелляцию сборной Норвегии. Таким образом, норвежцам вернули бронзу смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Раубичах (Белоруссия). Сборная Белоруссии осталась на четвертом месте.

Согласно правилам соревнований IBU, решение апелляционного жюри является окончательным. Ранее был удовлетворен протест белорусской стороны, которая опротестовала действия норвежца Александра Андерсена. Белорус утверждали, что он вытолкнул Сергея Бочарникова с трассы на последнем круге. По данным «Прессбола», на видео этот момент не попал, однако нашелся свидетель из сборной России.

Победу в гонке одержала сборная Украины. Сборная России заняла второе место.