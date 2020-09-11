IBU утвердил даты Кубка мира-2020/21. По-прежнему без этапов в России

IBU опубликовал расписание Кубка мира в сезоне-2020/21. Стартует сезон 27 ноября в финском Контиолахти, а завершится 21 марта 2021 года в норвежском Холменколлене.

Российские этапы по-прежнему отсутствуют, поскольку СБР временно ограничен в правах из-за допинговых скандалов.

Чемпионат мира пройдет с 23 февраля по 1 марта в Пекине и станет тестовым стартом в преддверии Олимпиады-2022.

Полностью расписание Кубка мира выглядит следующим образом:

27-29 ноября 2020 года. Контиолахти (Финляндия)

30 ноября — 6 декабря 2020 года. Эстерсунд (Швеция)

7-13 декабря 2020 года. Хохфильцен (Австрия)

14-20 декабря 2020 года. Анси (Франция)

4-10 января 2021 года. Оберхоф (Германия)

11-17 января 2021 года. Рупольдинг (Германия)

18-24 января 2021 года. Антерсельва (Италия)

9-21 февраля 2021 года. Поклюка (Словения)

23 февраля — 1 марта 2021 года. Чемпионат мира. Пекин (Китай)

8-14 марта 2021 года. Нове-Место (Чехия)

16-21 марта 2021 года. Холменколлен (Норвегия)