IBU усилит допинг-контроль за россиянами в олимпийском сезоне

Международный союз биатлонистов (IBU) увеличил представительство россиян в пуле допинг-тестирования на олимпийский сезон с 14 до 16 спортсменов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы IBU.

В международный пул допинг-тестирования на новый сезон включены Карим Халили, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Даниил Серохвостов, Данил Сгибнев, Кирилл Стрельцов, Анастасия Халили, Елизавета Каплина, Тамара Дербушева, Анастасия и Наталья Шевченко, Ирина Казакевич, Кристина Резцова и Виктория Сливко.

Из списка по сравнению с прошлым сезоном выбыли Александр Корнев, Александр Поварницын и Петр Пащенко.