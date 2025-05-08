Биатлон
8 мая, 10:33

IBU усилит допинг-контроль за россиянами в олимпийском сезоне

Сергей Разин
корреспондент

Международный союз биатлонистов (IBU) увеличил представительство россиян в пуле допинг-тестирования на олимпийский сезон с 14 до 16 спортсменов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы IBU.

В международный пул допинг-тестирования на новый сезон включены Карим Халили, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Даниил Серохвостов, Данил Сгибнев, Кирилл Стрельцов, Анастасия Халили, Елизавета Каплина, Тамара Дербушева, Анастасия и Наталья Шевченко, Ирина Казакевич, Кристина Резцова и Виктория Сливко.

Из списка по сравнению с прошлым сезоном выбыли Александр Корнев, Александр Поварницын и Петр Пащенко.

Штаб-квартира МОК.Россия все ближе к возвращению на Олимпиаду? Даже организаторы ОИ-2026 говорят об этом

Источник: ТАСС
Александр Логинов (биатлон)
Анастасия Халили (Гореева)
Антон Бабиков
Виктория Сливко
Карим Халили
Тамара Дербушева
Эдуард Латыпов
Биатлон
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
  • No Name 4

    автор, ты дебил! усилить допинг-контроль и увеличить представительство россиян в пуле тестирования - это совершенно разные смыслы!

    11.05.2025

  • Победа будет Zа нами!

    Требуешь невозможного...Это другое же.

    08.05.2025

  • Nik

    усильте за норвегами и особенно в терапевтических исключениях

    08.05.2025

  • Vlаdimir

    Они что допустили наших биатлонистов до соревнований под их эгидой?

    08.05.2025

