IBU создаст орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне

Международный союз биатлонистов (IBU) планирует создать независимую организацию, которая будет бороться с негативными явлениями в биатлоне, сообщает Inside the Games. Глава IBU Олле Далин сообщил, что совместно с исполнительным советом разрабатывает новую конституцию организации, которая подразумевает создание независимого органа – он будет заниматься вопросами борьбы с допингом, ставками и этическими проблемами.

Новая конституция и стратегический план по реформированию будут представлены на конгрессе IBU в Мюнхене 18-20 октября. Предварительно документы для ознакомления и отклика разошлют всем членам организации.