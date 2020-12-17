IBU разработает рекомендации по российским биатлонистам после решения CAS

Президент IBU Олле Далин сообщил, что организация изучит вердикт Спортивного арбитражного суда по делу о российских спортсменах. Сегодня CAS запретил российским атлетам участвовать в крупных международных турнирах под своим флагом сроком на два года.

«Мы рассмотрим вердикт, вынесенный CAS, и разработаем процедуры и

рекомендации, которым IBU должен следовать и которые должен применить», — цитирует «РИА Новости» Далина.

Отстранение российских спортсменов будет действовать до 16 декабря 2022 года.