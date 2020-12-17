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Допинг

IBU разработает рекомендации по российским биатлонистам после решения CAS

19:14
Олле Далин. Фото AFP
Олле Далин. Фото AFP

Президент IBU Олле Далин сообщил, что организация изучит вердикт Спортивного арбитражного суда по делу о российских спортсменах. Сегодня CAS запретил российским атлетам участвовать в крупных международных турнирах под своим флагом сроком на два года.

«Мы рассмотрим вердикт, вынесенный CAS, и разработаем процедуры и
рекомендации, которым IBU должен следовать и которые должен применить», — цитирует «РИА Новости» Далина.

Отстранение российских спортсменов будет действовать до 16 декабря 2022 года.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201217/biatlon-1589784844.html

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