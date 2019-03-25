IBU приступил к изучению дела Васильевой

Международный союз биатлонистов (IBU) приступил к изучению дела российской биатлонистки Маргариты Васильевой. 27-летняя спортсменка пропустила три допинг-теста: теперь она может быть дисквалифицирована.

– В настоящее время Международный союз биатлонистов изучает полученную от ITA информацию в соответствии со своими антидопинговыми правилами. До завершения этого процесса дополнительных комментариев не последует, – приводит ТАСС слова представителя пресс-службы IBU.

Васильева пропустила третий допинг-тест 4 февраля. Она заявила, что не смогла правильно указать свое местоположение в системе ADAMS: в ней говорилось, что спортсменка была в Красноярске, хотя в этот момент она летела в Канаду на этап Кубка мира.

Напомним, Васильева пропустила чемпионат мира в шведском Эстерсунде из-за начатого в феврале разбирательства. Она занимает 38-е место в общем зачете Кубка мира.

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