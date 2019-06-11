IBU примет решение по статусу СБР в октябре

Международный союз биатлонистов (IBU) на своем официальном сайте объявил дату и место проведения внеочередного конгресса организации. Он состоится в Мюнхене с 18 по 20 октября.

На этом заседании IBU примет решение относительно статуса Союза биатлонистов России (СБР). Кроме того, будут обсуждаться вопросы борьбы с допингом: начиная с сезона-2019/20, каждый спортсмен должен будет предоставить сертификат, подтверждающий, что он прошел антидопинговую образовательную программу.

Также исполком IBU принял решение, что чемпионат мира-2021 пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке, а чемпионат мира-2023 - с 8 по 19 февраля в немецком Оберхофе.

Напомним, СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года на фоне допингового скандала в российском спорте. Россия не может выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU, а также претендовать на проведение международных соревнований.

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