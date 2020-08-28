IBU подтвердил правомерность перехода Чирковой в сборную Румынии

Выступление за сборную России на Универсиаде 2019 года в Красноярске не накладывает ограничений на переход биатлонистки Елены Чирковой в команду Румынии. Такой вердикт вынес Международный союз биатлонистов, сообщает ТАСС.

Чирковой 25 лет, на ее счету две бронзовые награды Универсиады 2019 года в Красноярске. Вместе с ней в румынскую сборную перешли российские биатлонисты Анастасия Толмачева и Анатолий Оськин.