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IBU подтвердил правомерность перехода Чирковой в сборную Румынии

10:43
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Выступление за сборную России на Универсиаде 2019 года в Красноярске не накладывает ограничений на переход биатлонистки Елены Чирковой в команду Румынии. Такой вердикт вынес Международный союз биатлонистов, сообщает ТАСС.

Чирковой 25 лет, на ее счету две бронзовые награды Универсиады 2019 года в Красноярске. Вместе с ней в румынскую сборную перешли российские биатлонисты Анастасия Толмачева и Анатолий Оськин.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9311091

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