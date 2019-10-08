IBU отказался обсуждать на конгрессе восстановление СБР

Исполком IBU решил не включать в повестку вопрос восстановления прав СБР, сообщает ТАСС. Внеочередное заседание исполкома пройдет в Мюнхене с 18 по 20 октября

О нежелании восстанавливать СБР говорилось еще в сентябре, но российская сторона просила пересмотреть это решение.

«Исполком получил отчет от представителей IBU в рабочей группе. Исполком придерживается своего предыдущего решения не предлагать внеочередному конгрессу рассмотреть вопрос восстановления СБР», — сообщили в IBU.

IBU на последней встрече рабочей группы настаивал на том, что невыполненными оставались 4 из 12 условий восстановления СБР.

СБР настаивает, что проблемным остается только один пункт — компенсация расходов. Их IBU оценил в 700 тысяч евро, причем 550 тысяч из них уже вернула, удержав их из выплат по итогам прошлого сезона.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить состязания под эгидой IBU.