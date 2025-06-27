IBU отдал Украине медаль россиян с чемпионата мира-2011 после завершения дела Устюгова

Международный союз биатлонистов (IBU) перераспределил медали после решения Федерального суда Швейцарии по делу Евгения Устюгова, сообщается на сайте организации.

В 2020 году россиянин на основании аномальных показателей биологического паспорта был дисквалифицирован на четыре года с аннулированием результатов, показанных в период с 24 января 2010-го до конца сезона-2013/14. На тот момент спортсмен уже завершил карьеру. В мае Устюгов проиграл апелляцию в Федеральном суде Швейцарии — последней инстанции, которая могла отменить его дисквалификацию и аннулирование результатов.

IBU представил список обновленных результатов после закрытия дела Устюгова. Сборная России официально лишилась серебра чемпионата мира 2011 года. Тогда вместе с Устюговым в эстафете выступили Антон Шипулин, Максим Максимов и Иван Черезов. Серебряные награды достались Украине, а бронзовые — Швеции. Серебряная медаль россиянина в масс-старте на мировом первенстве-2011 перешла итальянцу Лукасу Хофнеру, а бронза — норвежцу Тарьею Бе.

Новым победителем общего зачета в масс-старте Кубка мира-2009/10 вместо Устюгова объявлен австриец Кристоф Зуманн. Кубок наций-2011/12 перешел Франции вместо сборной России, а Кубок наций-2012/13 — Норвегии. Обладателем малого Хрустального глобуса в эстафетах у мужчин по итогам сезона-2012/13 также стали норвежцы.