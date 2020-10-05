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IBU опубликовал календарь январских этапов Кубка мира по биатлону

18:07

IBU опубликовал расписание январских гонок Кубка мира в новом сезоне.

Всего в январе следующего года запланировано три этапа. Два из них пройдут в немецком Оберхофе (4-10 января и 11-17 января). Третий этап запланировано провести с 18 по 24 января в итальянской Антхольц-Антерсельве.

В первой версии календаря вторым в январе стоял Рупольдинг, однако в IBU решили минимизировать риски заражения коронавирусом путем уменьшения разъездов.

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