IBU опубликовал календарь январских этапов Кубка мира по биатлону

IBU опубликовал расписание январских гонок Кубка мира в новом сезоне.

Всего в январе следующего года запланировано три этапа. Два из них пройдут в немецком Оберхофе (4-10 января и 11-17 января). Третий этап запланировано провести с 18 по 24 января в итальянской Антхольц-Антерсельве.

В первой версии календаря вторым в январе стоял Рупольдинг, однако в IBU решили минимизировать риски заражения коронавирусом путем уменьшения разъездов.