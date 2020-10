IBU опубликовал календарь январских этапов Кубка мира по биатлону

IBU опубликовал расписание январских гонок Кубка мира в новом сезоне.

Всего в январе следующего года запланировано три этапа. Два из них пройдут в немецком Оберхофе (4-10 января и 11-17 января). Третий этап запланировано провести с 18 по 24 января в итальянской Антхольц-Антерсельве.

В первой версии календаря вторым в январе стоял Рупольдинг, однако в IBU решили минимизировать риски заражения коронавирусом путем уменьшения разъездов.

January schedule for the BMW @IBU_WC is out. All competitions will take place as planned but to minimize risks connected to traveling the events will be held in only 2 venues: 2x Oberhof ?? and 1x Antholz- Anterselva ??

Read more on https://t.co/35ZuVZtP7u

__________

? Thonfeld pic.twitter.com/jdf1k4I1Ac