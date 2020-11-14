IBU не передавал СБР и РУСАДА данные биологических паспортов для сокрытия

Независимая комиссия под руководством английского юриста Джонатана Тейлора пришла к выводу, что Международный союз биатлонистов не передавал Союзу биатлонистов России и Российскому антидопинговому агентству никаких данных по «грязным» биологическим паспортам биатлонистов для их сокрытия, сообщает официальный сайт IBU.

В ходе расследования независимая комиссия IBU опросила около 60 человек и тесно сотрудничала с департаментом расследований ВАДА и правоохранительными органами Австрии и Норвегии. Комиссия собрала и изучила более 70 тысяч документов и электронных файлов.

Правоохранительные органы Австрии в 2018 году провели обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге, также полицейские в рамках расследования провели рейды в Норвегии. Незадолго до обысков в офисах IBU бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал интервью, в котором утверждал, что IBU якобы помогал РУСАДА скрывать положительные допинг-пробы российских спортсменов.