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Допинг

IBU не передавал СБР и РУСАДА данные биологических паспортов для сокрытия

18:47
Логотип IBU.
Логотип IBU.
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Независимая комиссия под руководством английского юриста Джонатана Тейлора пришла к выводу, что Международный союз биатлонистов не передавал Союзу биатлонистов России и Российскому антидопинговому агентству никаких данных по «грязным» биологическим паспортам биатлонистов для их сокрытия, сообщает официальный сайт IBU.

В ходе расследования независимая комиссия IBU опросила около 60 человек и тесно сотрудничала с департаментом расследований ВАДА и правоохранительными органами Австрии и Норвегии. Комиссия собрала и изучила более 70 тысяч документов и электронных файлов.

Правоохранительные органы Австрии в 2018 году провели обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге, также полицейские в рамках расследования провели рейды в Норвегии. Незадолго до обысков в офисах IBU бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал интервью, в котором утверждал, что IBU якобы помогал РУСАДА скрывать положительные допинг-пробы российских спортсменов.

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