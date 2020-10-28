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Допинг

IBU может оспорить решение РУСАДА, которое оправдало Слепова по делу о пропуске допинг-тестов

19:35
Алексей Слепов. Фото СБР.
Алексей Слепов. Фото СБР.
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Международный союз биатлонистов (IBU) может оспорить оправдательный приговор в отношении Алексея Слепова по делу о пропуске биатлонистом трех допинг-тестов, сообщает ТАСС.

Слепов пропустил три допинг-теста за один календарный год, что могло повлечь за собой дисквалификацию сроком до двух лет. Однако РУСАДА признало, что одно тестирование Слепов пропустил по уважительной причине, и оправдало спортсмена по этому делу.

33-летний Слепов является трехкратным чемпионом Европы-2015, победителем общего зачета Кубка IBU по итогам сезона-2013/14, а также чемпионом России.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport

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