IBU может оспорить решение РУСАДА, которое оправдало Слепова по делу о пропуске допинг-тестов

Международный союз биатлонистов (IBU) может оспорить оправдательный приговор в отношении Алексея Слепова по делу о пропуске биатлонистом трех допинг-тестов, сообщает ТАСС.

Слепов пропустил три допинг-теста за один календарный год, что могло повлечь за собой дисквалификацию сроком до двух лет. Однако РУСАДА признало, что одно тестирование Слепов пропустил по уважительной причине, и оправдало спортсмена по этому делу.

33-летний Слепов является трехкратным чемпионом Европы-2015, победителем общего зачета Кубка IBU по итогам сезона-2013/14, а также чемпионом России.