Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

IBU изучает вопрос участия иностранных биатлонистов в российских соревнованиях

12:53

Международный союз биатлонистов рассматривает вопрос поддержки региональных соревнований, который, в частности, затрагивает тему участия иностранных спортсменов во внутрироссийских турнирах, сообщает ТАСС.

Пандемия коронавируса вынудила IBU отказаться от проведения в декабре этапов Кубка IBU, в которых участвуют резервные составы сборных. В этой связи ряд национальных федераций рассматривает вопрос участия их команд в этапах Кубка России, что позволит спортсменам сохранить соревновательную практику. Ситуация осложняется тем, что с 2017 года в отношении Союза биатлонистов России действуют ограничения, которые не позволяют ему проводить международные соревнования на территории страны.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9651445

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир