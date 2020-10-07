IBU изучает вопрос участия иностранных биатлонистов в российских соревнованиях

Международный союз биатлонистов рассматривает вопрос поддержки региональных соревнований, который, в частности, затрагивает тему участия иностранных спортсменов во внутрироссийских турнирах, сообщает ТАСС.

Пандемия коронавируса вынудила IBU отказаться от проведения в декабре этапов Кубка IBU, в которых участвуют резервные составы сборных. В этой связи ряд национальных федераций рассматривает вопрос участия их команд в этапах Кубка России, что позволит спортсменам сохранить соревновательную практику. Ситуация осложняется тем, что с 2017 года в отношении Союза биатлонистов России действуют ограничения, которые не позволяют ему проводить международные соревнования на территории страны.