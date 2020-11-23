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IBU изменил календарь Кубка мира-2020/21

18:27

Международный союз биатлонистов опубликовал новое расписание финальной части Кубка мира.

Из-за отмены этапа в Пекине изменились даты последующий двух этапов в Нове-Место. На данный момент график выглядит так:

4-7 марта 2021 года — Нове Место (Чехия)

11-14 марта 2021 года — Нове Место (Чехия)

18-21 марта 2021 года — Холменколлен (Норвегия).

Первый этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти стартует на этих выходных.

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