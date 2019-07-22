IBU и СБР согласовали антидопинговую программу обучения

Международный союз биатлонистов (IBU) и Союз биатлонистов России (СБР) на проходившем в понедельник в Москве очередном заседании рабочей группы по восстановлению международного статуса СБР согласовали антидопинговую программу обучения биатлонистов и персонала сборных команд России. Об этом сообщил исполнительный директор СБР Сергей Голиков.

– Заседание, как говорится, прошло в дружеской рабочей атмосфере, итоги его я назвал бы вполне оптимистичными, – цитирует ТАСС Голикова. – Мы обсуждали два-три критерия из того списка, которые находятся в процессе выполнения. Соответственно изложили программу действий на ближайший год.

​Речь идет прежде всего об антидопинговой программе, которая охватывает не только спортсменов, но и тренеров с персоналом. Присутствовавших сегодня на встрече представителей IBU эта программа устроила, а Российское антидопинговое агентство оказывает нам всяческую поддержку в этом вопросе. Что касается обучения, то мы подробно обсудили каждую позицию и пришли к мнению, что программа вполне нормальная, рабочая. Не исключаю, что она лучше, чем в других наших федерациях.