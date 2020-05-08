IBU будет оказывать финансовую поддержку организаторам этапов

Международный союз биатлонистов будет оказывать финансовую поддержку организаторам этапов, потерявшим в конце сезона-2019/20 доходы из-за ограничений или отмен из-за эпидемии коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.

Исполком также обсудил потенциальное влияние пандемии коронавируса на предстоящие соревнования, включая летний чемпионат мира по биатлону в немецком Рупольдинге (20-23 августа) и конгресс IBU в Праге (10-13 сентября).

Кроме того, были утверждены графики соревнований в Кубке IBU и юниорском Кубке IBU на новый сезон.