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IBU будет оказывать финансовую поддержку организаторам этапов

12:15
Штаб-квартира IBU. Фото twitter.com/IBU_WC.
Штаб-квартира IBU. Фото twitter.com/IBU_WC.

Международный союз биатлонистов будет оказывать финансовую поддержку организаторам этапов, потерявшим в конце сезона-2019/20 доходы из-за ограничений или отмен из-за эпидемии коронавируса, сообщается на официальном сайте организации.

Исполком также обсудил потенциальное влияние пандемии коронавируса на предстоящие соревнования, включая летний чемпионат мира по биатлону в немецком Рупольдинге (20-23 августа) и конгресс IBU в Праге (10-13 сентября).

Кроме того, были утверждены графики соревнований в Кубке IBU и юниорском Кубке IBU на новый сезон.

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