«И похлеще слова приходится читать». Российская биатлонистка рассказала об оскорблениях после перехода в сборную Белоруссии

Натурализованная российская биатлонистка Елена Кручинкина, выступающая за сборную Белоруссии, рассказала об общении с подписчиками в социальных сетях.

— Меня не задевает ничего. Разумеется, встречаются определенные грубости, но я не из тех, кто склонен принимать их близко к сердцу и обижаться, — цитирует Кручинкину «Прессбол». — Это просто обыкновенное мнение, свойственное каждому человеку. Оно имеет место быть, я ему не запрещу думать так, а не иначе. Мое дело — решать, прислушиваться к подобным комментариям или нет. Так вот: я их не принимаю. Ха, бывает, над чем-то просто посмеюсь, иногда кому-то перешлю, зачитаю. Либо вообще сразу удаляю.

На самом деле хватало всякого. Хотя один интересный случай и вправду отложился в памяти. Расскажу. Это было в период, когда я еще соревновалась в составе российской сборной. Ко мне стучался один подписчик, как будто поддерживал: «Я болею за тебя, у тебя все обязательно получится». Поздравлял с хорошими гонками, убеждал, что искренне верит в меня. Я на эти отзывы отвечала, просто благодарила. И что же? Когда я приняла спортивное гражданство и стали выступать за Белоруссию, он же и написал: «Предатели родины!» Может, не дословно, но что-то в этом роде.

— А есть среди месседжей те, в которых хейтеры напоминают, что ты — биатлонистка из России, не здесь родившаяся и занимающая чье-то место?

— Полным-полно. И это ты еще мягкую формулировку привел. Потому что на самом деле и похлеще слова приходится читать. Что ж, как есть. Наверное, таких болельщиков из Белоруссии отчасти тоже можно понять, раз мы не местные воспитанницы.