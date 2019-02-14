"Худшая трасса, которую я видел". Йоханнес Бе - об условиях в Солт-Лейк-Сити

Олимпийский чемпион-2018 Йоханнес Бе заявил, что был шокирован трассой в Солт-Лейк-Сити, на которой пройдут гонки в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону. 25-летний норвежец добавил, что соревнования в подобных условиях станут отличным испытанием для спортсменов.

- На первом круге я был полностью шокирован, - приводит слова Бе NRK. - Это худшая трасса из тех, которые я видел. На втором круге я почувствовал себя лучше, но в начале все было просто ужасно. Думаю, эта трасса подошла бы Бьорндалену. Гонки здесь будут сложными, но это отличное испытание.

Напомним, Бе является лидером общего зачета Кубка мира, имея в активе 896 очков.

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