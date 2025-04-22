Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 20:27

Художник Сафронов написал портрет Домрачевой

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дарья Домрачева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский художник Никас Сафронов подарил четырехкратной олимпийской чемпионке по биатлону Дарье Домрачевой ее портрет. Белорусская спортсменка выразила благодарность художнику, записав видео с его работой.

«Я передаю привет Никасу Сафронову. До меня добралась ваша работа, хочу поблагодарить вас за интересную идею, за прекрасное исполнение. Обязательно подыщу для нее достойное место. В свою очередь, хочу пожелать вам дальнейших творческих успехов, вдохновения. Пускай новое, наступающее лето воодушевит вас на яркие и сочные работы. Всего хорошего, спасибо», — сказала Домрачева в социальных сетях.

Дарья Домрачева завоевала в общей сложности 6 олимпийских медалей: 4 золотых, одну серебряную и одну бронзовую. Белорусская спортсменка дважды выигрывала чемпионат мира (2012, 2013) и два раза становилась чемпионкой Европы. Она завершила профессиональную карьеру в июне 2018 года.

Дарья Домрачева
Читайте также
Мужчина утонул в колодце на даче в Новой Москве
Жителей Барсово эвакуируют после взрыва в Киржачском районе Владимирской области
В Алматы умерли два участника полумарафона
«Муж говорил: Саша перебьет рекорд Гретцки. А Сашу никто не перебьет». Интервью с Татьяной Овечкиной
Черчесов раскритиковал «Спартак», статистика россиян в команде — катастрофа
Глава Пентагона Пит Хегсет погряз в скандалах. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Нуждов рассказал о планах Международной лиги клубного биатлона в новом сезоне

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости