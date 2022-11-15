Хованцев заявил, что у Плицева не будет проблем с переходом в сборную Северной Македонии

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев отреагировал на информацию о том, что российский биатлонист Виктор Плицев будет выступать за сборную Северной Македонии.

«До этого много биатлонистов выступало за Южную Корею, Молдавию, уходили в Республику Беларусь. Спортсмен хочет попробовать себя на Кубке мира. В условиях отстранения сборной России я его не могу осуждать. У него есть право выбрать страну. Есть ли смысл менять гражданство ради того, чтобы выступать на международных соревнованиях? Надо у него спросить, на чем основывался его переход. Человек не уровня команды сборной, поэтому вопросов с переходом не будет», — приводит слова Хованцева Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Плицев перешёл в сборную Северной Македонии и сможет выступать за неё в предстоящем сезоне.

На чемпионате России 2019 года он завоевал серебряную медаль в командной гонке в составе сборной Удмуртии. Плицев также бронзовый призер чемпионата страны-2020 в смешанной эстафете, призер этапов Кубка России, бронзовый призер чемпионата России по летнему биатлону 2019 года в эстафете.

С 2017 года Плицев не был задействован на международных соревнованиях.