Хованцев считает Серохвостова будущим сборной России по биатлону

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в интервью «СЭ» рассказал о форме лидеров мужской сборной.

— Латыпов и Логинов могут проявить себя в индивидуальных гонках. Верите, что они смогут выйти на пик к Олимпиаде?

— Предпосылки того, что они могут показать хороший результат, есть. Этап будет подводящим к Анси, где гонки проходят на большой высоте. Там уже можно будет адекватно оценить возможности ребят, а также на каком уровне они сейчас находятся.

— Даниил Серохвостов — будущее сборной? Возможно, стоило его раньше подтянуть?

— Это очень интересный парень. Если он продолжит выступать на таком же уровне, возможно, у нашей сборной с ним будет связано большое будущее. Видно, что он прогрессирует в стрельбе. Однако все же давайте подождем, чтобы преждевременно не вешать ни позитивных, ни негативных ярлыков.