Хованцев считает, что несправедливо лишать российских биатлонистов права на выступления

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев перед тем, как Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) вынесет решение по делу о допинге в российском спорте, высказал свое мнение о ситуации. Он считает, что отстранение от соревнований российских биатлонистов было бы несправедливым решением.

— Мы все в напряжении, как спортсмены, так и тренеры, — цитирует Хованцева NRK. — Никто из нашей команды не выступал на Олимпиаде в Сочи. Здесь молодые биатлонисты, которые за последние несколько лет много раз проходили тест на допинг. Было бы несправедливо «закрывать» их.

Сегодня исполком ВАДА примет решение по российскому вопросу. Заседание состоится в Лозанне (Швейцария).