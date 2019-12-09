Хованцев считает, что несправедливо лишать российских биатлонистов права на выступления
11:16
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев перед тем, как Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) вынесет решение по делу о допинге в российском спорте, высказал свое мнение о ситуации. Он считает, что отстранение от соревнований российских биатлонистов было бы несправедливым решением.
— Мы все в напряжении, как спортсмены, так и тренеры, — цитирует Хованцева NRK. — Никто из нашей команды не выступал на Олимпиаде в Сочи. Здесь молодые биатлонисты, которые за последние несколько лет много раз проходили тест на допинг. Было бы несправедливо «закрывать» их.
Сегодня исполком ВАДА примет решение по российскому вопросу. Заседание состоится в Лозанне (Швейцария).
Материалы сюжета: Россия. Допинговый скандал
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