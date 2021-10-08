Хованцев: «Сборная России по биатлону становится закрытым клубом. Как в нее попасть?»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев раскритиковал критерии отбора российских биатлонистов на международные соревнования.

«В основе должен лежать спортивный принцип. Да, на первые этапы Кубка мира без отбора можно везти спортсменов, если в предыдущем сезоне они показали хорошие результаты — медалистов и тех, кто попал в топ-25 [общего зачета Кубка мира]. Но отдавать определение почти всего состава на откуп одному тренеру — неправильно, не должно быть такого, чтобы отбирался только один спортсмен, иначе сборная команда становится закрытым клубом. Как в нее попасть? В первый год моей работы мы допустили к участию в отборе по 25 спортсменов, в итоге поехали сильнейшие, и они выступали нормально.

Команда должна формироваться по спортивному принципу, бить регионам по рукам не надо, у них должна быть мотивация работать. Многие тренеры, с которыми я общался, сейчас высказывают свое недовольство», — цитирует Хованцева ТАСС.

Первый этап Кубка мира по биатлону стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.