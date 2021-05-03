Хованцев: «Российский биатлон после допинговых скандалов нуждается в честных тренерах»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал, что российский биатлон нуждается в стратегии развития вида спорта, направленной на подготовку новых специалистов.

«Затем этот ресурс начал таять, а после мы попали под влияние использования запрещенных веществ. Да, были результаты, но у нас все позабирали. Из лидеров после 2006 года нетронутыми остались только Антон Шипулин и Максим Чудов. Конечно, сейчас сложно выбираться, за этим находится много тренеров, которые далеки от методик, которые надо использовать для того, чтобы готовиться без всякой запрещенной помощи. Вот это вопрос, эту работу надо выстраивать», — цитирует Хованцева ТАСС.

С 2006 года за нарушение антидопинговых правил были дисквалифицированы более 15 российских биатлонистов.