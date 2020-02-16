Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев высказал свое отношение к реакции биатлонистов после победы Александра Логинова на чемпионате мира.

— Вчера на Логинова вылили тонну грязи и обвинений. Ладно Самуэльссон, он хотя бы постоянен. Но вот братья Бе удивили многих.

— И меня тоже. Почему они так не относятся к Йохауг? Она выигрывает все, но никто не говорит, что она допингистка и на соревнованиях ей делать нечего. Херрман здесь выступает, лупит ногами, извините меня, что другим это не снилось. Никого это не беспокоит?

Думаю, все дело в результате братьев Бе. Они остались вне призовой тройки, и в них говорила обида. По сезону постоянно были в призах, а тут раз — и мимо. Пропустили русского. Решили искать не в себе, а в другом. Мне кажется, это были эмоции и больше они так говорить не будут.

А Самуэльссон пусть посмотрим на своих шведов, которых недавно дисквалифицировали. Вот Фуркад высказался корректно. Я согласен с ним — зачем выносить скандал с Устюговым и Слепцовой было во время чемпионата мира? Уверен, решение было давно. Могли объявить его до, могли после. Но они оставили десерт на главный старт. Как всегда. Может быть, они хотели психологически выбить из колеи нашу команду.

— Травля Логинова когда-нибудь прекратится?

— Многое зависит от Международной федерации биатлона. Они должны обозначить рамки, за которые выходить нельзя. Человек отбыл свое наказание, почему он должен терпеть такие нападки со стороны спортсменов и медиа теперь? (Владимир Иванов)

«Дело не в ЭПО, его клеймили бы за что угодно. Нас всегда прессуют и боятся». Хованцев заступился за Логинова