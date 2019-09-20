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Хованцев отметил форму Бабикова

18:40
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Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев оценил форму чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабикова.

— Если говорить о Бабикове, то в команде он психологически выглядит значительно лучше, — приводит слова тренера ТАСС. — Если в прошлом году тренировки ему были неинтересны, то сейчас у него появилась серьезная мотивация тренироваться и выступать на более высоком уровне.

28-летний Бабиков в прошлом сезоне выиграл общий зачет Кубка IBU, однако в более статусном Кубке мира выступил только в двух спринтерских гонках, в которых занял места в девятом десятке.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6911211

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