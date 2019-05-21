Хованцев объяснил отсутствие лидеров сборной России на сборе в Белокурихе

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что лидеры национальной команды, включая Александра Логинова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко, Матвея Елисеева и Екатерину Юрлову-Перхт, отсутствуют на сборе в Белокурихе по уважительным причинам.

- Сейчас в Белокурихе находятся шесть команд: две основные (мужская и женская), две резервные (мужская и женская), две юниорские команды – всего около 60 человек. В расположении национальной команды пока нет Александра Логинова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко, Матвея Елисеева, Екатерины Юрловой-Перхт, которые отсутствуют по уважительным причинам, - приводит слова Хованцева официальный сайт СБР. - Это втягивающий сбор, то есть у спортсменов идет адаптация к беговым нагрузкам, приводим в рабочее состояние мышцы, создаем базу на период подготовительной работы, отрабатываем стрелковые навыки и технику.

Если рассказывать про распорядок дня, то в первой половине у нас проходят тренировки, во второй – стрелковая часть и прием процедур. Что касается условий для спортсменов, то здесь для нас комфортные условия проживания, широкий ассортимент блюд на "шведской линии", подготовлены объекты для тренировок, а самое главное – можно поправить свое здоровье. Здесь прекрасная лечебная база.

Напомним, в минувшем сезоне лучшим результатом среди мужчин стало второе место Александра Логинова в общем зачете Кубка мира. У женщин наивысшую позицию заняла Екатерина Юрлова-Перхт: она стала 14-й.

На чемпионате мира в шведском Эстерсунде российские биатлонисты завоевали три медали: Логинов стал вторым в спринте, Юрлова-Перхт - второй в масс-старте, а мужская команда - третьей в эстафете.

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