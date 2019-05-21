Хованцев объяснил отсутствие лидеров сборной России на сборе в Белокурихе

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что лидеры национальной команды, включая Александра Логинова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко, Матвея Елисеева и Екатерину Юрлову-Перхт, отсутствуют на сборе в Белокурихе по уважительным причинам.
- Сейчас в Белокурихе находятся шесть команд: две основные
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Напомним, в минувшем сезоне лучшим результатом среди мужчин стало второе место Александра Логинова в общем зачете Кубка мира. У женщин наивысшую позицию заняла Екатерина Юрлова-Перхт: она стала 14-й.
На чемпионате мира в шведском Эстерсунде российские биатлонисты завоевали три медали: Логинов стал вторым в спринте, Юрлова-Перхт - второй в масс-старте, а мужская команда - третьей в эстафете.