Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира: календарь и результаты Зачет Кубка мира
Новости   //    Биатлон

Хованцев — об Ушкиной: «Никто бы про нее и не вспомнил, если не эта победа»

16:11
Теги:

Экс-главный тренер сборной России Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение биатлонистки Натальи Ушкиной выступать за сборную Румынию.

«В прошлом году она обратилась в федерацию о переходе. Она не была ни в каких списках сборных команд, поэтому тогда без проблем ее отпустили. Сейчас же могут возникнуть вопросы. Но это единичный результат. До этого она не показывала таких результатов, чтобы быть в сборной России. Никто бы про нее и не вспомнил, если бы не сегодняшняя победа. Если это ее желание — пусть переходит. Я помню Наталью, она ничем особым не выделялась, иногда попадала в десятку. Но на нашем уровне это достаточно неплохая биатлонистка», — сказал Хованцев «СЭ».

24-летняя Наталья Ушкина приняла приглашение сборной Румынии и готовит смену спортивного гражданства.

(Владимир Пушкарев)

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...