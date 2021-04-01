Экс-главный тренер сборной России Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение биатлонистки Натальи Ушкиной выступать за сборную Румынию.

«В прошлом году она обратилась в федерацию о переходе. Она не была ни в каких списках сборных команд, поэтому тогда без проблем ее отпустили. Сейчас же могут возникнуть вопросы. Но это единичный результат. До этого она не показывала таких результатов, чтобы быть в сборной России. Никто бы про нее и не вспомнил, если бы не сегодняшняя победа. Если это ее желание — пусть переходит. Я помню Наталью, она ничем особым не выделялась, иногда попадала в десятку. Но на нашем уровне это достаточно неплохая биатлонистка», — сказал Хованцев «СЭ».

24-летняя Наталья Ушкина приняла приглашение сборной Румынии и готовит смену спортивного гражданства.

(Владимир Пушкарев)